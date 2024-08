Il Comitato Siculo ha reso noto la composizione dei due Gironi del campionato di Eccellenza stagione sportiva 2024-25

Oggi pomeriggio il Comitato Sicilia presieduto dal Presidente Sandro Morgana ha reso noto la composizione dei due Gironi del campionato di Eccellenza stagione sportiva 2024-25. Lo start al campionato il 15 Settembre 2024. Al via la stagione con la prima fase sportiva con la composizione dei due gironi di Eccellenza, ai nastri di partenza ben 32 formazioni, il via il 15 Settembre 2024.

Il Comitato Siculo ha dovuto far fronte alle domande di ripescaggio: il Città di Misterbianco nato dalla fusione del FC Misterbianco 2011 e del Misterbianco Calcio; il Marsala 1912 che ha acquisito il titolo dell’Unione Sportiva Mazara 46; il Partinicaudace che ha fatto la fusione col Geraci. La Pro Favara ha fatto la fusione col Canicattì in Serie D e di conseguenza non parteciperà al campionato di Eccellenza. Quindi organico composto da 28 Società, la LND Sicilia per completare i 2 gironi di Eccellenza da 16 squadre, per un totale di 32 formazioni, ha effettuato 4 ripescaggi, mentre 8 le domande presentate.

Le domande presentate con la graduatoria

Sport Club Palazzolo Punti 97,80 Priorità PlayOff (ripescata) Parmonval Punti 90,00 Priorità PlayOff (ripescata) Polisportiva Gioiosa Punti 86,60 Priorità PlayOff (ripescata) Lascari Punti 67,00 Priorità PlayOff (ripescata) Bagheria Città delle Ville Punti 66,80 Priorità PlayOff C.U.S. Palermo Punti 121,40 Messana 1966 Punti 96,00 Aspra Punti 55,60

La composizione dei due Gironi del campionato di Eccellenza stagione sportiva 2024-25

Girone A – Accademia Trapani, Athletic Club Palermo, Casteldaccia, Castellammare Calcio 94, Città di Gela, Città di San Vito Lo Capo, Don Carlo Misilmeri, Folgore Calcio Castelvetrano, Lascari, Marsala 1912, Oratorio S. Ciro e Giorgio, Parmonval, Partinicaudace, San Giorgio Piana, Supergiovane Castelbuono, Unitas Sciacca

Girone B – Città di Aci Sant’Antonio, Città di Avola, Città di Misterbianco, Football Club Vittoria, Imesi Atletico Catania 1994, Jonica, Leonfortese, Leonzio 1909, Mazzarrone Calcio, Milazzo, Modica, Nebros, Palazzolo, Pol. Gioiosa, Real Siracusa Belvedere, Rosmarino