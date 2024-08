Ufficializzati i quattro Gironi di Promozione (55 squadre), la Valdinisi Calcio e il S. Alessio nel Girone B

Oggi pomeriggio è partita la prima fase della stagione sportiva con la composizione dei quattro gironi di Promozione, ai nastri di partenza, 55 formazioni suddivisi in quattro gironi, (3) da 14 squadre e (1) da 13 (C). Al rientro delle ferie, la composizione dei calendari e gli accoppiamenti di Coppa, il campionato prenderà il via il 15 Settembre. Le nostre due squadre joniche, la Valdinisi Calcio e S. Alessio sono state inserite nel Girone BG insieme alle peloritane e le tirreniche.

Cambi di denominazione: Acicatena Calcio 1973 (ex-Città di Acicatena), Polisportiva Borgetto Giardinello (ex-Giardinellese), San Fratello Acquedolcese (ex-San Fratello);

Fusione: tra Monforte San Giorgio e Valle del Mela ha dato vita al Monforte San Giorgio V.D.; il Montelepre ha acquisito il titolo dell’Alba Alcamo 1928 e l’Aci Bonaccorsi Calcio 2024 ha acquisito il titolo del Real Aci.

Delle 58 Società aventi diritto a partecipare:

Ripescate in Eccellenza: Sport Club Palazzolo, Parmonval, Polisportiva Gioiosa e Lascari.

Non hanno perfezionato l’iscrizione: Aquila, Real Suttano, RoccAcquedolcese, Villaggio Sant’Agata e Vizzini Calcio 2015

Acquisizione Titolo: il Marsala 1912 ha acquisito il titolo di Eccellenza dell’Unione Sportiva Mazara 46 e non parteciperà al campionato di Promozione;

Tre posti si sono liberati dalle fusioni di: Monforte San Giorgio/Valle del Mela, Partinicaudace/Geraci e FC Misterbianco 2011/Misterbianco Calcio.

L’organico da 58 Società si è ridotto così a 45 Club. La LND Sicilia, per colmare gli 11 posti vacanti ha dovuto riaprire i termini per le domande di ripescaggio dando vita a due graduatorie. Al Comitato Siculo sono arrivati 10 domande di ripescaggio, 8 le domande pervenute in lega il 23 Luglio e 2 pervenute l’8 Agosto, per completare 3 gironi di Promozione da 14 squadre e 1 girone da 13 (C), per un totale di 55 formazioni:

Le domande arrivate entro il 23 Luglio con la graduatoria

FC Alcamo 1928 Punti 58,80 Priorità PlayOff (ripescata) Valderice Calcio 2013 Punti 51,40 Priorità PlayOff (ripescata) Noto FC 2021 Punti 43,20 Priorità PlayOff (ripescata) Vigor Gela Punti 38,00 Priorità PlayOff (ripescata) Aragona Punti 34,20 Priorità PlayOff (ripescata) Orlandina Punti 53,20 (ripescata) Renzo Lo Piccolo Terrasini Punti 51,60 (ripescata) Santangiolese Punti 69,00 (ripescata) – in coda per non aver partecipato alla Juniores

Le domande pervenute entro l’8 Agosto

Sport Palermo Punti 63,80 (ripescata) San Pietro Calcio Punti 17,00 (ripescata)

I quattro Gironi di Promozione stagione sportiva 2024-25

Girone A (14) – Aspra, Bagheria Città delle Ville, C.U.S. Palermo, FC Alcamo 1928, Fulgatore, Margheritese 2018, Mazara, Montelepre, Polisportiva Borgetto Giardinello, Regina Mundi S.G.A.P., Renzo Lo Piccolo Terrasini, Sport Palermo, Valderice Calcio 2013, 90011 Bagheria

Girone B (14) – Aluntina, Atletico Messina, Città di Galati, Città di Mistretta, Città di Villafranca, Messana 1966, Monforte San Giorgio, Nuova Rinascita, Orlandina, Sant’Alessio Calcio, Pro Mende, San Fratello Acquedolcese, Santangiolese, Valdinisi Calcio.

Girone C (13) – Akron Giarre, Aragona, Calcio Santa Venerina, Casteltermini, F.C. Belpasso 2014, Kamarat, Gemini Calcio, Pol. Nicosia RSC Riposto, Santa Domenica Vittoria, San Pietro Calcio, Serradifalco, Villarosa San Sebastiano

Girone D (14) – Aci e Galatea, Acicatena Calcio 1973, Aci Bonaccorsi Calcio 2024, Città di Canicattini, CR Scicli, FC Gymnica Scordia, FC Priolo Gargallo, Frigintini, Megara 1908, Niscemi Football Club, Noto FC 2021, Pro Ragusa, Santa Croce, Vigor Gela