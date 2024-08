Il Kaggi getta la “spugna” non sarà iscritto al campionato di Prima Categoria. Solo settore giovanile e femminile

Adesso è ufficiale, il Kaggi getta la spugna “nella prossima stagione sportiva non ci sarà nessuna prima squadra a disputare un campionato della Figc, “Il direttivo della nostra società si è riunito recentemente per discutere del futuro della prima squadra e, dopo un’attenta valutazione, ha preso la difficile decisione di non iscrivere il Kaggi al campionato di 1° categoria”

A dare la notizia sulla pagina Facebook della Società è stato lo stesso Presidente Giuseppe Marinello che traccia anche quello che sarà il progetto futuro del sodalizio della Valle dell’Alcantara “abbiamo deciso di concentrare le nostre energie sul potenziamento del settore giovanile e femminile, che rappresentano il vero punto di forza della nostra società. Attraverso il nostro settore giovanile, ci impegneremo a esprimere al meglio il nostro credo, sviluppando un progetto di crescita serio e durevole nel tempo”.

Giuseppe Marinello espone anche i motivi della decisione intrapresa dai dirigenti del Kaggi “Questa scelta è stata influenzata da molteplici situazioni sfavorevoli, che si sono rivelate contrarie al progetto di crescita avviato negli anni passati. Non possiamo intraprendere un percorso privo di una chiara meta e di obiettivi futuri, poiché ciò comprometterebbe la condizione essenziale di ogni attività, sia essa dilettantistica o professionale: la possibilità di fare sacrifici per centrare l’obiettivo. Purtroppo, allo stato attuale, il nostro impianto sportivo non ci consente di competere nel campionato di promozione; pertanto, qualsiasi investimento in questo contesto risulta vano e privo di significato”

Motivi chiari e precisi che hanno indotto i dirigenti a cambiare i loro programmi, pesa tanto la precarietà del Comunale “Valentino Mazzola” nonostante che la scorsa stagione (con l’euforia dello storico approdo nel campionato di Promozione) , l’amministrazione si era attivata a portare avanti un progetto di riqualificazione del Comunale, a quanto pare non ancora attuato.

Ecco che la dirigenza dopo diversi anni di un progetto vincente, in tre stagioni il grande salto dalla Seconda alla Promozione con la ciliegina sulla torta con la vittoria della Coppa Sicilia, niente prima squadra, ma “concentrare le energie sul potenziamento del settore giovanile e femminile”.

La speranza – dei dirigenti del Kaggi – che in futuro Gaggi possa riabbracciare i propri tifosi e avere la possibilità di disporre di un impianto sportivo all’altezza del paese e di tutto ciò che lo circonda, rimaniamo concentrati sui prossimi obiettivi”.