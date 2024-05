Il Paternò Calcio riporta dopo 24 anni la Coppa Italia Dilettanti in Sicilia: 1-0 alla Solbiatese e conquista la “Serie D”

Dopo 24 anni la Coppa Italia Dilettanti Eccellenza ritorna in Sicilia, la 57^ edizione è stata vinta dal Paternò Calcio, a decidere una rete al 15’ di Asero, al 60’ prodezza di Romano che neutralizza un calcio di rigore, alla fine a fare festa è la squadra etnea che supera (1-0) la compagine nerazzurra della Solbiatese.

Un successo che permette al Paternò Calcio di iscrivere il proprio nome nell’Albo D’Oro della competizione (in precedenza ci era riuscita l’Orlandina nel 1999/00). Hanno sfiorato il trionfo il Troina (2017) sconfitto in finale (3-2) dal Villabiagio e il Mazara (2015-16) sconfitto 1-0 dal Sanremo, infine il Catania San Pio X (2013-14) si arrende (2-1) all’Arzigano

Il teatro del trionfo del Paternò Calcio il Comunale “Gino Bozzi” di Firenze, davanti al Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, originario di Paternò, una vittoria che permette agli etnei di conquistare la promozione diretta in Serie D. La compagine di mister Filippo Raciti ha concluso la regular season in seconda posizione alle spalle dell’Enna Calcio, con la storica vittoria tricolore permette ai rossoazzurri di ritornare nei Dilettanti senza la disputa della lotteria dei play-off che vede adesso in semifinale Milazzo – Jonica, la vincente affronterà nella finale il Modica).

Il Paternò entra nella storia della manifestazione della Coppa Italia, una gara giocata davanti ad una nutrita di tifosi alla fine ad esultare sono stati i colori rossoazzurri del Paternò contro i nerazzurri della Solbiatese che si arrende al 15’ alla conclusione a volo di Asero su traversone dalla destra di Panarello. Prima del vantaggio era stato annullato una rete a Micoli.

La reazione dei lombardi non si fa attendere, i paternesi ben organizzati chiudono gli spazi alla manovra avversaria. Al 60’ ghiotta occasione per la Solbiatese per ristabilire la parità quando il direttore di gara concede un calcio di rigore: sul tiro di Mondoni c’è una deviazione con la mano da parte della difesa siciliana sul dischetto si presenta Dennis Scapinello, che si fa parare il tiro mancino da Romano, che si tuffa dalla parte giusta è salva la porta rossoazzurra.

Il pressing della Solbiatese continua ma non sfonda, dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio finale che decreta il successo al Paternò Calcio che può alzare al cielo la “Coppa Italia” e festeggiare al doppio obiettivo raggiunto la “Serie D”.

Solbiatese 0 Paternò Calcio 1

Marcatore: 15’ Asero

Solbiatese (4-3-3): Seitaj; L. Lonardi, Novello, Sorrentino, Riceputi (46′ D. Lonardi), Manfrè (75′ Locati), Mira (69′ Giamberini), Marin; Scapinello, Torraca, Mondoni (75′ Colombo). A disp.: Russo, Alabiso, Tourè, Iervolino, Minuzzi. All. Rota.

Paternò Calcio: Romano; Mollica (84′ Sangaré), Intzidis, Godino, Panarello, Greco (80′ Virgillito), Valenca, Maimone (55′ Viglianisi), Asero (88′ Messina), Belluso (63′ Grasso), Micoli. A disp.: Truppo, Napoli, Fratantonio, Giannaula. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco. Assistenti: La Regina-Bertaina

Ammoniti: Marin (Solbiatese), Greco (Paternò).