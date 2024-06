La Basket School Messina annuncia la permanenza di coach Pippo Sidoti e del capitano Leonardo Di Dio

La Basket School Messina è lieta di ufficializzare la prosecuzione del rapporto professionale con l’allenatore Pippo Sidoti e con il capitano Leonardo Di Dio.

Un binomio ormai più che consolidato quello tra il Basket School e coach Sidoti, alla guida del sodalizio giallorosso per il settimo anno. Un’avventura già ricca di successi e soddisfazioni , culminate con la promozione nella Serie B interregionale dello scorso anno e con lo splendido cammino di questa ultima stagione, con la squadra che è andata ben oltre gli obiettivi fissati dalla società, grazie soprattutto all’eccezionale seconda parte di campionato.

L’eliminazione nel primo turno dei playoff per mano dell’Orlandina non scalfisce assolutamente il lavoro di coach Sidoti, grazie al quale gli appassionati messinesi si sono nuovamente avvicinati al Basket School, riempiendo la tribuna del PalaTracuzzi soprattutto in occasione della vittoriosa gara-2 contro i paladini. Adesso, nonostante le numerose richieste, la volontà di proseguire insieme in un cammino che sarà sempre più ambizioso.

Leonardo Di Dio, capitano classe 2000, vestirà la casacca del Basket School per la terza stagione consecutiva, dopo aver vissuto un’annata da grande protagonista, con oltre 19 punti di media, nella sua prima esperienza in Serie B interregionale. Capocannoniere della C Silver, appena maggiorenne, nel 18/19 con l’Amatori Basket (18,6 di media), Di Dio ha successivamente giocato con Basket Ragusa e Castanea ancora in C Silver (oltre 19 di media con i gialloviola nel 20/21), prima dell’esperienza in Serie B a Formia e del ritorno in Sicilia con Il Minibasket Milazzo in C Silver (oltre 20 punti a partita in una decina di apparizioni).

Nel 22/23 l’arrivo al Basket School in C Gold e l’immediato contributo da protagonista nella promozione in B interregionale: capitan Di Dio ha già realizzato più di mille punti con la formazione giallorossa.

Pippo Sidoti e Leonardo Di Dio saranno presentati a stampa e tifosi sabato 8 giugno alle ore 11:30 al Royal Palace Hotel