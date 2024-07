Lele Giunta nel nuovo ruolo di Direttore Sportivo con i colori del Città di S. Teresa

“Quello che amo di questo sport é l’unione e la forza del gruppo, motivo per il quale ho deciso di sposare questo progetto” questa breve dichiarazione del nuovo Direttore Sportivo del Città di S. Teresa, Lele Giunta.

L’annuncio è arrivato in giornata da parte della Società santateresina “Lele Giunta raccoglie il testimone lasciatogli da Mansueto Gugliotta (che da oggi andrà a ricoprire un nuovo ruolo a livello dirigenziale) ed è lui adesso il nostro nuovo DS”

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo qualche stagione addietro, la sua ultima maglia è stata quella del Casalvecchio Siculo contribuendo al salto di Categoria dalla Terza alla Seconda, il neo Direttore Sportivo, ha vissuto un periodo sabbatico, anche se le richieste di un suo impegno in prima persona non sono mancate. Forse i tempi non erano maturi, alla fine cede al “corteggiamento” rossonero, accettando il nuovo ruolo dirigenziale con tanto entusiasmo, si è già messo a lavoro, portando al termine, già alcune trattative che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.

Lele Giunta, si mette in gioco nella nuova veste dirigenziale, da giocatore cresciuto nello Sportinsieme, indossa la maglia dell’Alì Terme (2008/09), fa parte della favola “Ciumaredda”, poi la scommessa vinta in quel di Antillo vincendo il campionato con l’Antillo Val D’Agrò, come si legge nella nota della Società santateresina “uno dei promotori e colui che, insieme ad altri amici, ha creato e portato avanti il movimento Casalvecchio sia in campo che fuori”.

Lele Giunta, una vita nel mondo del calcio sin dai primi passi,”cresciuto da una famiglia che ha sempre fatto sport e con determinati valori” che si rispecchiano pienamente nella filosofia della Società del Città di Santa Teresa “ sceglie di entrare in pianta stabile nella nostra famiglia, spinto da quello che è lo spirito CdST

di “M. Muscolino”