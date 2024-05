Under 20: il campionato del Catania Beach Soccer riparte da Viareggio

Il Dipartimento Beach Soccer ha definito la composizione dei due gironi del campionato Under 20.

Domusbet.tv Catania Beach Soccer è inserito nel girone B con: Happy Car Sambenedettese, Futsal Vasto, Lenergy Pisa BS 2014 e Icierre Lamezia.

I rossazzurri, guidati da Sirio Silvestri e Nico Calì, saranno impegnati dal 5 al 9 giugno a Viareggio e disputeranno le 4 partite del girone eliminatorio. Per guadagnare il passaggio del turno, occorre qualificarsi tra le prime 2 del girone; le 4 società finaliste si affronteranno nella tappa Finale che si disputerà a Genova il 9 e 10 agosto.

Queste le 6 squadre che, invece, sono inserite nel girone A: Città degli Eventi, Catania FC, Lazio BS, Cagliari BS, Farmaè Viareggio ed Ecosistem Lamezia Soccer.

Questo è l’ordine delle gare che disputeranno gli U20:

– Mercoledì 5 giugno ore 17:30 vs Lenergy Pisa BS 2014

– Giovedì 6 giugno riposo

– Venerdì 7 giugno ore 15:30 vs Futsal Vasto

– Sabato 8 giugno ore 15:30 vs Happy Car Sambenedettese

– Domenica 9 giugno ore 11:30 vs Icierre Lamezia

di “Francesco Casicci”