Due figure di spessore nello staff tecnico del Calcio S. Venerina: Sebastiano Neri e Sebastiano Basile

La matricola Calcio Santa Venerina alla vigilia del preparazione atletica che vede la compagine etnea ai nastri di partenza del campionato di Promozione, ha ufficializzato altri due pedine dello staff tecnico guidato da mister Alessandro Di Maria che avrà per la stagione sportiva 2024-25 della collaborazione del preparatore atletico Sebastiano Neri e del preparatore dei portieri Sebastiano Basile.

Sebastiano Neri (Preparatore Atletico): Diploma Isef , laurea in scienze motorie, laurea specialistica in scienze e tecniche dello Sport e Metodologia dell’allenamento Universita “Tor Vergata” Roma. Master in “Esercizio fisico prevenzione e riabilitazione “SIFSM Repubblica di San Marino”, qualifica di istruttore giovani calciatoi Figc, iscritto all’Albo del settore tecnico Figc, Responsabile tecnico FISD, responsabile attività motoria per disabili “presso centro di riabilitazione neuromotoria e Docente di Educazione Fisica.

La carriera – Vanta un’ampia esperienza come responsabile tecnico con diverse Società dilettantistiche e Professioniste: Acireale Calcio, Aci S. Antonio, Real Aci, Acicatena, AciBonaccorsi. In qualità di Direttore Tecnico Scuola Calcio Champions Acireale, Campione Regionale Juniores, finalista Campionato Regionale Juniores sempre con la maglia granata acese. A vinto il titolo di Serie C con il S. Emidio Calcio Femminile, una Coppa Sicilia sempre con il S. Emidio, oltre a disputare una finale di Coppa Italia di serie C.

Sebastiano Basile (Preparatore dei Portieri) – Diploma di Istruttore, allenatore Portieri rilasciato dall’istituto di Formazione Csain. E’stato preparatore dei portieri di Società di Eccellenza e Promozione: Puntese, Spar Calcio, Atletico Pedara, Viagrande, Fc Gravina e Calatabiano e Città di Acicatena