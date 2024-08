L’Acicatena Calcio punta sui giovani: il portiere Valastro, il difensore Caruso e il centrocampista Sangiorgio

Il 5 Agosto è iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2024-25 dell’Acicatena 1973, primo giorno di raduno, presenti nuovi e vecchio giocatori, al debutto stagionale anche gli ultimi colpi di mercato messi a segno dal Direttore Sportivo Antonio Ferone. Alla corte di mister Andrea Stella arriva il portiere Fabrizio Valastro, del difensore Samuele Caruso e il centrocampista Giuseppe Sangregorio.

Fabrizio Valastro, per il portiere classe 2004, si tratta di un ritorno ad Acicatena avendo già indossato la casacca biancorossa in Eccellenza nella stagione 2022/23. Cresciuto nei Settori giovanili Star Academy nella stagione 2018-19 disputa il campionato Allievi U17 Provinciali, la stagione successiva Allievi Regionali U17 con la Junior Calcio Acireale, stessa categoria con la Invictus, nella stagione 2020-21, campionato U19 Juniores con il Città di Viagrande (2021-22).

Samuele Caruso – Terzino destro di prospettiva, il classe 2005 inizia con l’Athena Club, Real Città di Paternò, Monte San Biagio per arrivaare (2019-20) al Paternò Calcio (Giovanissimi Provinciali), la stagione successiva disputa il campionato Allievi Regionali U16, nella stagione 2022-23 gioca con la maglia Juniores Reginali U19 dell’FCM 2011 Misterbianco oltre a esordire in prima squadra in Eccellenza. Da Misterbianco a Calatabiano la scorsa stagione in Promozione

Giuseppe Sangregorio – Un centrocampista duttile, classe 2004 con una carriera nel Paternò Calcio, capitano nella formazione Inder 19 (stagione 2021-22), nella stagione successiva è stato aggregato alla prima squadra. Nel 2022-23 al Misterbianco la scorsa stagione al Città di Calatabiano