Catania Beach Soccer: Sirio Silvestri e Nico Calì riconfermati alla guida del Settore Giovanile

Domusbet.tv Catania Beach Soccer rende noto di aver definito i responsabili tecnici del Settore Giovanile per la stagione 2024 che, all’insegna della continuità con l’ottimo lavoro svolto nel recente biennio, si pone la costruzione di un vivaio che possa gettare le sue basi con l’avviamento alla pratica del Beach Soccer.

Riconfermati i tecnici Sirio Silvestri e Nico Calì, in qualità di allenatori e di figure tecniche di riferimento per il Settore Giovanile rossazzurro che quest’anno competerà con gli U20 Nazionali e in campo regionale con U17 e U15.

Nuovo ingresso tra le file rossazzurre l’inserimento di Rosario Cavallaro a cui viene affidato l’incarico di Responsabile dell’Attività di Base.

Gli allenamenti avranno luogo presso i lidi Le Capannine e Le Palme, punti nevralgici dell’attività giovanile dei ragazzi, che si cimenteranno fin dalla giovanissima età all’avviamento alla pratica del Beach Soccer.

Attività che questa Società ha voluto fortemente introdurre, credendo nella sua costruzione e formazione partendo dal basso.

Nella foto : Da sinistra SIRIO SILVESTRI, ROSARIO CAVALLARO, GIUSEPPE BOSCO E NICO CALI’

di “Francesco Casicci”