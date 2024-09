Esordio vincente per la Jonica al Comunale di Bucalo nella ripresa conquista i primi tre punti della stagione (2-0) al Real Siracusa che si deve inchinare ad una magia di Gjurchinoski e Don Santos che chiude la contesa. Gli ospiti chiudono la gara in nove uomini (espulsi Brancato e Ulma). Dopo un primo tempo senza sussulti, la gara si vivacizza nella ripresa con il doppio vantaggio giallorosso.

L’undici giallorosso al fischio d’inizio: mister Enzo Famulari schiera un 3-4-3, in porta Quartarone, sulla linea difensiva Staris, Romeo e capitan Savoca, sulla mediana Ibañez, Tosolini, Lanza e Titizian, reparto offensivo con Gjurchinoski, D’Onofrio e Dos Santos.

Lo schieramento aretuseo: mister Gaetano Di Mauro scende in campo con un 3-5-2 con Incatasciato in porta, linea difensiva con Musumeci, Guzzardi e Sillah Kebba, a centrocampo Ulma, Viaggio, Brancato, Lo Refice e Crisiglione, tandem offensivo con il duo Basile e Di Stefano.

La prima frazione di gara priva di azioni salienti

9’ – Punizione di Musumeci che mette al centro per Ceisiglione il cui colpo di testa sorvola la traversa

15’ – Diagonale di Dos Santos servito da Savoca manda fuori

23’ – D’Onofrio imbecca in area Don Santos sotto porta non riesce a deviare in rete.

29’ – Traversone dell’esordiente Lanza per il colpo di testa in tuffo di Dos Santos non centra la porta di Incatasciato

47’ – tiro dal limite di Gjurchinoski con facile preda di Incatasciato

48’ – Iniziativa di Lanza dalla destra imbecca D’Onofrio da ottima posizione spreca una ghiotta occasione

51’ – Gjurchinoski da posizione defilata fa partire un tiro-cross con la palla che si va si va a piazzare all’incrocio dei pali alla destra di Incatasciato. (1-0)

55’ – Gran conclusione di Titizian con la pronta risposta del portiere ospite che devia in angolo

72’ – Gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Brancato per proteste.

74’ – Arriva il raddoppio dei santateresini, preciso assist di Martino per Don Santos che sottoporta di piatto mette alle spalle del portiere ospite. (2-0)

77’ – Ospiti rimangono in nove per il doppio giallo per il giocatore Ulma

Jonica Fc 2 Real Siracusa Belvedere 0

Marcatori: 51’ Gjurchinoski, 74’ Dos Santos.

Jonica Fc: Quartarone, Romeo, Staris, Ibanez, Savoca, Lanza, Titizian (40’ st Talotta), Dos Santos, Gjurchinoski (44’ st Leotta), D’Onofrio (12’ st Martino). A disp: Kozlov, Di Blasi, Alegria, Santoro, Cattaneo, Gentile. All: Enzo Famulari

Real Siracusa Belvedere: Incatasciato, Musumeci (42’ st Scalia), Guzzardi (12’ st Milazzo), Sillah Kebba, Ulma, Viaggio, Brancato, Lorefice, Crisiglione (37’st Nicolosi), Basile (32’ st Marino), Di Stefano. A disp: Ruta, Ferrini, Motta, Sinatra, Gabrielli. All: Gaetano Di Mauro

Arbitro: Enrico Corvaglia di Catania. Assistenti: Claudio Coletta di Bolzano e Sergio Privitera di Catania

Ammoniti: Di Stefano, Sillah Kebba, Ulma (Real Siracusa) e Gjurchinoski, Lanza, Staris, Tosolini (Jonica)

𝗘𝘀𝗽𝘂𝗹𝘀𝗶: 27’ st Brancato per proteste, 32’ st Ulma per doppia ammonizione