Il Siracusa Calcio ha scelto il suo allenatore per la stagione sportiva 2024-25: Marco Turati

Il Siracusa Calcio ha scelto il suo allenatore per la stagione sportiva 2024-25, cinque anni fa lโ€™ultima partita da giocatore con la maglia azzurra. A๐—‹๐—‹๐—‚๐—๐–บ๐—๐—ˆ ๐—‡๐–พ๐— ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿจ, ๐—‚๐—‡ ๐—๐—‹๐–พ ๐—Œ๐—๐–บ๐—€๐—‚๐—ˆ๐—‡๐—‚ ๐—‚๐—‡ ๐–ฒ๐–พ๐—‹๐—‚๐–พ ๐–ข ๐–พฬ€ ๐–ฝ๐—‚๐—๐–พ๐—‡๐—๐–บ๐—๐—ˆ ๐–ผ๐–บ๐—‰๐—‚๐—๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐–พ ๐—Œ๐—‚๐—†๐–ป๐—ˆ๐— ๐—ˆ, ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–บ ๐–ฝ๐—‚ ๐–ผ๐—๐—‚๐—Ž๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–พ ๐— ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐—‚๐–พ๐—‹๐–บ a Siracusa. A sedere sulla panchina aretusea sarร Marco Turati โ€œ๐–ฃ๐–บ๐— ๐–ผ๐–บ๐—†๐—‰๐—ˆ ๐–บ๐— ๐— ๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‡๐–ผ๐—๐—‚๐—‡๐–บ, ๐— ๐–บ ๐–ผ๐—๐—‚๐—Ž๐—Œ๐—Ž๐—‹๐–บ ๐—‰๐–พ๐—‹๐–ฟ๐–พ๐—๐—๐–บ ๐–ฝ๐–พ๐— ๐–ผ๐–พ๐—‹๐–ผ๐—๐—‚๐—ˆ ๐—‰๐–พ๐—‹ ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐–ผ๐—ˆ, ๐–ผ๐—๐–พ ๐–ฝ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐— ๐–ผ๐—‚๐–บ๐—๐—ˆ๐—‹๐–พ ๐—๐–บ ๐—๐—‚๐—Œ๐—Œ๐—Ž๐—๐—ˆ ๐–บ๐—‡๐—‡๐—‚ ๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—‚๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—‚๐–ผ๐–บ๐–ป๐—‚๐— ๐—‚ ๐–บ ๐–ฒ๐—‚๐—‹๐–บ๐–ผ๐—Ž๐—Œ๐–บโ€ si legge nel comunicato della Societร .

Marco Turati calciatore: Classe 1982, Turati ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili del Lecco, prima di approdare a Verona allโ€™etร di 17 anni. Da allora una lunga carriera che lo ha portato fino alla serie B con diverse squadre. Al Lecco torna per la stagione 2015-2016 in serie D e quindi firma con il Siracusa fino al 2019. Il 1ยฐ settembre 2018, in occasione della partita di Coppia Italia Siracusa-Reggina indossa per la prima volta la fascia da capitano. Turati lascia il calcio giocato al termine della stagione 2018-2019.

Marco Turati allenatore: ๐–ญ๐–พ๐— ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿซ ๐–พฬ€ ๐–พ๐—‡๐—๐—‹๐–บ๐—๐—ˆ ๐–บ ๐–ฟ๐–บ๐—‹ ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐— ๐— ๐—ˆ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฟ๐–ฟ ๐–ฝ๐—‚ ๐–ต๐—‚๐—‡๐–ผ๐–พ๐—‡๐—“๐—ˆ ๐–จ๐—๐–บ๐— ๐—‚๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐—‚๐—‡ ๐—Š๐—Ž๐–บ๐— ๐—‚๐—๐–บฬ€ ๐–ฝ๐—‚ ๐–ผ๐—ˆ๐— ๐— ๐–บ๐–ป๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—๐—ˆ๐—‹๐–พ ๐—๐–พ๐–ผ๐—‡๐—‚๐–ผ๐—ˆ, ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—Š๐—Ž๐—‚๐—Œ๐—๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—Ž๐—‡๐–บ ๐—Œ๐—๐—ˆ๐—‹๐—‚๐–ผ๐–บ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—†๐—ˆ๐—“๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–พ ๐—‚๐—‡ ๐–ฒ๐–พ๐—‹๐—‚๐–พ ๐– ๐–ผ๐—ˆ๐—‡ ๐— ๐—ˆ ๐–ฒ๐—‰๐–พ๐—“๐—‚๐–บ. ๐–ญ๐–พ๐— ๐— ๐–พ ๐—Ž๐— ๐—๐—‚๐—†๐–พ ๐—๐—‹๐–พ ๐—Œ๐—๐–บ๐—€๐—‚๐—ˆ๐—‡๐—‚ ๐—๐–บ ๐—‹๐—‚๐–ผ๐—ˆ๐—‰๐–พ๐—‹๐—๐—ˆ ๐— ๐—ˆ ๐—Œ๐—๐–พ๐—Œ๐—Œ๐—ˆ ๐—‹๐—Ž๐—ˆ๐— ๐—ˆ ๐–บ๐— ๐— ๐–บ ๐–ฅ๐—‚๐—ˆ๐—‹๐–พ๐—‡๐—๐—‚๐—‡๐–บ, ๐–ผ๐— ๐—Ž๐–ป ๐–ผ๐—ˆ๐—‡ ๐—‚๐— ๐—Š๐—Ž๐–บ๐— ๐–พ ๐—๐–บ ๐—‹๐–บ๐—€๐—€๐—‚๐—Ž๐—‡๐—๐—ˆ ๐—Ž๐—‡๐–บ ๐–ฟ๐—‚๐—‡๐–บ๐— ๐–พ ๐–ฝ๐—‚ ๐–ข๐—ˆ๐—‰๐—‰๐–บ ๐–จ๐—๐–บ๐— ๐—‚๐–บ ๐–พ ๐–ฝ๐—Ž๐–พ ๐–ฝ๐—‚ ๐–ข๐—ˆ๐—‡๐–ฟ๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡๐–ผ๐–พ ๐–ซ๐–พ๐–บ๐—€๐—Ž๐–พ.

๐˜”๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜›๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช ๐˜ด๐˜ข๐˜ณ๐˜ขฬ€ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ