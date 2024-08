Diversi colpi di mercato della Nike 2022: i portieri Melita e Rando, il centrocampista Costanzo e l’attaccante Savio

Continua il mercato della Nike 2022 targato stagione sportiva 2024-25, qualche settimana fa erano state ufficializzati gli arrivi del centrocampista Francesco Currò e dell’attaccante Dario Rigano (provenienti entrambi dal Città di Francavilla), in questi ultimi giorni la Società del Presidente Claudia Garufi (da ieri a lavoro per preparare la nuova stagione) ha messo a segno degli importanti colpi di mercato, vestiranno la maglia verde-blù giocatori che hanno deciso di scendere di categoria sposando in pieno il nuovo progetto dell’Asd Nike 2022.

Il Direttore Sportivo Salvatore Puglisi, in queste settimane ha lavorato intensamente (sia sul fronte acquisti che in quello delle riconferme) in modo di consegnare una rosa completa e competitiva sin dal primo giorno di raduno al riconfermato Carmelo Ferrara.

Quali sono i colpi di mercato messi a segno in questi giorni dal DS Salvatore Puglisi? Iniziamo dai porta “mani sicure di due nuovi super portieri”, ovvero Domenico Melita e Gabriel Rando. Il classe 93’ ovvero Domenico Melita una carriera che si alterna tra Calcio a 5 e Calcio a 11, sembrava destinato a vestire la maglia rossoblù del Mongiuffi Melia nel campionato di Serie C2 di Calcio a 5, era stato anche annunciato, invece, il cambio di rotta dell’estremo difensore che ha scelto di giocare con la maglia della Nike nel campionato di Seconda Categoria. Nello stesso reparto arriva il giovane Gabriel Rando le ultime stagioni al Kaggi.

Sulla mediana un centrocampista che non ha bisogno di presentazione “Metterà a disposizione di Mister Ferrara tutta la sua potenza e visione di gioco e la sua grande esperienza” il veterano Marco Costanzo proveniente dal Kaggi. Il classe ’85 dalla bacheca che parla di due campionati vinti di Prima Categoria (Naxos Calcio, Calatabiano e Kaggi), due di Seconda Categoria (Fiumedinisi e Kaggi), una Coppa Trinacria. Con un passato con Valdinisi, Jonica, Za Zafferana, Piedimonte ASD Trappitello, Desport Gaggi e Fiumefreddese.

Lo scatenato DS Salvatore Puglisi mette un’altra freccia nell’arco di mister Ferrara, un punta esterna “dalle indiscutibili doti tecniche e fisiche”, ovvero l’attaccante giardinese Simone Savio, ha giocato sempre nelle squadre giardinesi con una parentesi all’Agostiana.

Il mercato della Nike 2022 guarda anche al futuro dalla Società amica la GSC 1981 Naxos arrivano ben sei giovani atleti, il difensore Danil Ferrari, i centrocampisti Giuseppe Arcidiacono e Giuseppe Iannello e gli attaccanti Diego Monaco e Enzo Intilisano.

Sul fronte delle riconferme: In precedenza erano stati annunciate le riconferme del difensore nonché capitano Carmelo Garufi e dei centrocampisti Alessandro Monforte e Fabio Donato. Indosseranno ancora la maglia verde-blù “un veterano e uno dei pilastri della Nike 2022” il difensore Gabriele Puglia, il giovane difensore Gabriele Parisi (di scuola GSC 1981 Naxos), un altro veterano, un pilastro della prima stagione Diego Miceli, nella voce “esperienza” l’attaccante Alessandro Monaco e il jolly da utilizzare sulla linea difensiva che a centrocampo Seby Oliveri. Ben ritrovato “Bomba” fermo per infortunio, ritorno con tanta grinta in campo “ duttilità infinita che lo porta a coprire diversi ruoli sul terreno di gioco con il vizio di “gol pesanti e belli” il centrocampista Giuseppe Vaccaro