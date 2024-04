Beach Volley: I catanesi Franco Arezzo e Geri Ndrecaj debuttano all’Open di Alassio 

Scatta l’avventura stagionale di Franco Arezzo e Geri Ndrecaj. I due catanesi – top team della Masterball Academy – saranno al via domani mattina all’Open di Alassio di beach volley, torneo di B1 con un montepremi di 3mila euro. Dopo mesi di preparazione – alternandosi con la stagione indoor (il primo con il Papiro, il secondo alla Ciclope Bronte – arriva il momento di confrontarsi in Liguria con tanti specialisti.

“Importante – spiegano – testare la nostra condizione in vista dell’impegno ormai alle porte di Madrid, al Futures del World Tour, dove ci cimenteremo in campo internazionale per la prima volta fuori dai confini siciliani. Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi mesi divisi tra il Kajoca e le Capannine che ci ospitano. La parola, come si dice in questi casi, passa al campo”.

Proprio Madrid – dal 9 al 12 maggio – rimane una tappa storica per il settore maschile. “La scelta – concludono – era quella di programmare diversamente la stagione, provare al nostro secondo anno insieme di avanzare di step, dopo la straordinaria estate passata che ci ha visti brillare al campionato italiano e conquistare il titolo regionale. Non vediamo l’ora di confrontarci in terra di Spagna”.



Testa quindi attiva su più fronti con obiettivi ben definiti. “Ci sentiamo ringraziare chi crede in noi. Il beach volley è uno sport fantastico, ormai ci stiamo avviando ad affrontarlo in modo professionale. Abbiamo bisogno di crede in noi, nei nostri sacrifici e nella vostra voglia di scrivere una pagina nuova del nostro percorso sportivo”