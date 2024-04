L’ultima giornata del campionato di Terza Categoria del Girone B di Messina si disputerà Domenica 14 Aprile 2024 con fischio d’inizio alle ore 16.00. Lo ha reso noto il Comitato Provinciale della Figc di Messina, tale decisione è stata presa in modo di permettere il recupero della gare non disputate, nel Girone B una sola partita non disputata lo scorso 24 Marzo, Sporting Santa Domenica – Fc Alì Terme, gara che si giocherà Domenica 7 Aprile alle ore 16.00.

Una sfida con in palio tre punti pesanti per la squadra aliese, in lotta per la conquista del quinto posto, utile per disputare i play-off, per l’Fc Alì Terme sarà l’ultima gara della stagione, in quanto osserverà il turno di riposo nell’ultima giornata di campionato, a contendere il pass la compagine universitaria dell’Unime che giocherà in casa dove ospiterà il Limina Calcio che spera in un “miraggio” del fanalino di coda del New Graniti Calcio sul campo della capolista Fiamma Antillo che può vantare un punto di vantaggio sui liminesi.

Per il Limina Calcio, una trasferta difficile, anche perché vi è in gioco anche il secondo posto minacciato dalla Robur Letojanni che affronterà al Comunale di Rina i messinesi dellla SC Sicilia. Ancora tutto da decidere, tutto può succedere negli ultimi 90’, la nona giornata di ritorno, come detto per permettere la gara di recupero, è slittata al 14 Aprile, giorno in cui la Fiamma Antillo potrà festeggiare la “promozione in Seconda Categoria”, inoltre si conosceranno anche i verdetti definitivi maturati dopo la disputa di ben 18 giornate di campionato, con la definizione della griglia definitiva, tre squadre in lotta (Limina Calcio, Robur Letojanni e Rafael Sporting) che si contenderanno le posizioni che vanno dal secondo al quarto posto, in gioco quello di giocare in casa le gare casalinghe. Mentre la quinta piazza due le squadre in lotta (Unime e Fc Alì Terme)

Le gare dell’ultima giornata