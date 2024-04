Rush finale in Terza Categoria (Girone B) “allineamento gare” alle 20.30 di Domenica 14 Aprile. Il Limina cambia sede, ha scelto Antillo

Ancora cambiamenti in seno al campionato di Terza Categoria – Girone B della Delegazione di Messina, l’ultima giornata (9^ di ritorno e 18^ di campionato), con gli ultimi due comunicati N.63 e 64 il Comitato Provinciale di Messina guidato dal Presidente Leonardo La Cava ha definito date e orari degli ultimi 90’ di campionato.

Si è applicato la regola dell’allineamento gare visto che ancora ci sono da definirsi le varie posizioni della griglia play-off, l’ultima giornata si giocherà Domenica 14 Aprile 2024 con fischio d’inizio alle ore 20.30, ad eccezione dell’incontro che vede di fronte la capolista Fiamma Antillo (32) e il fanalino di coda New Graniti Calcio (-1) che si giocherà Domenica 7 Aprile al Comunale antillese con start alle ore 16.00, salvo sorprese, con i tre punti li ragazzi di mister Maurizio Clarì potranno festeggiare la “promozione” in Seconda Categoria, forti di un punto di vantaggio (32) sull’immediata inseguitrice Limina Calcio (31).

Nella stessa giornata in campo per la gara di recupero (non disputata lo scorso 24 Marzo) tra lo Sporting Santa Domenica Vittoria e FC Alì Terme con gli aliesi in lotta per la conquista del quinto posto utile per la qualificazione ai play-off.

Domenica si conoscerà il primo verdetto della stagione, tra una settimana il Limina Calcio (non giocherà più al Comunale di S. Alessio utilizzato per le gare casalinghe della stagione), l’ultima di campionato e le gare play-off, la Società del Presidente Restifo ha scelto il manto erboso del Comunale “C. Smiroldo” di Antillo, ad iniziare da quella con l’Unime che si giocherà in notturna alle ore 20.30.

Ultima giornata con gare in allineamento, in gioco le posizioni che vanno dal secondo al quarto posto, le altre due partite in calendario Rafael Sporting Club – Sporting Santa Domenica al Comunale di S. Teresa (20.30) e SC Sicilia – Robur Letojanni al Marullo/Bisconte di Messina (ore 20.30)