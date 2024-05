Dopo cinque anni di “comune accordo” si dividono le strade tra il Volley Letojanni e coach Gianpietro Rigano e del suo vice Mantarro

Dopo cinque anni insieme si dividono consensualmente le strade tra il Volley Letojanni e coach Gianpietro Rigano. Sempre di comune accordo si è convenuti di non proseguire il rapporto di collaborazione sportiva, dopo tre stagioni, anche con il secondo allenatore Claudio Mantarro.

L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri con un comunicato stampa da parte dell’Asd Volley Letojanni: “dopo una serie di incontri avvenuti nei giorni scorsi tra la società e l’allenatore Gianpietro Rigano, entrambe le parti, di comune accordo, hanno deciso di non proseguire più insieme nella prossima stagione agonistica. Una persona perbene, un amico prima di tutto ed un allenatore con il quale la società si lascia senza alcun rancore e con il rispetto reciproco dopo che ci si è resi conto da entrambe le parti che è arrivato il momento di cambiare e di tuffarsi in nuove esperienze e nuove sfide. La società augura a Gianpietro le migliori fortune per la sua carriera sportiva e che il futuro possa consentirgli di ottenere gli stessi risultati avuti nel quinquennio in riva allo Jonio”

Coach Gianpietro Rigano: “Anche le cose belle finiscono, dopo mille avventure alla guida del Volley Letojanni finisce il nostro rapporto professionale; da oggi resterò legato solo affettivamente a questa bellissima realtà. Sono stati cinque anni indimenticabili conditi da importanti successi culminati con la promozione in Serie A3 nella stagione 2021-2022. Porterò con me un ricordo felice di una società e di una squadra che mi ha riservato sempre grandi attenzioni. Un abbraccio grande a tutti”.

Cinque stagioni sulla panchina dell’Asd Volley in Serie B1 con la promozione in A3:

Stagione 2019-20: Il mister di origini santateresine subentrò dopo solo tre giornate dall’inizio del campionato a Giovanni Bonaccorso e condotto la squadra in prima posizione al termine del girone di andata con una sola sconfitta che gli aveva garantito di partecipare alla Coppa Italia contro Sorrento. Dopo qualche settimana la pandemia ha di fatto chiuso i giochi in modo anticipato con la squadra letojannese al primo posto in classifica.

Stagione 2020-21: Dopo varie difficoltà e peripezie per via del posticipo ripetuto dell’inizio del campionato, la squadra guidata Rigano è stata in grado di raggiungere i play-off, corsa interrotta nelle semifinali quando il Palermo ha infranto il sogno promozione.

La stagione capolavoro 2021-22: Ma il vero capolavoro Rigano e il suo staff lo ottengono l’anno dopo (stagione 2021-2022) quando, con una squadra forte e compatta sia dentro che fuori dal campo, dopo aver ottenuto successi a ripetizione nella stagione regolare durante la quale ha subito una sola sconfitta peraltro ininfluente avvenuta nell’ultima gara di campionato sul campo del Bronte, disputano i play off promozione ed hanno la meglio nel doppio confronto contro il Gioia del Colle e la Lazio Volley. Il 29 maggio 2022 resterà una data scolpita nella mente di tutti e un risultato storico per la piccola cittadina rivierasca per aver ottenuto sul campo la promozione in Serie A3 al termine della gara giocata a Roma contro la Lazio Volley.

Stagione 2022-23: Dopo la vendita del titolo scaturita da varie vicissitudini legati soprattutto a motivazione di carattere strutturale ed economico, Rigano è riuscito con la stessa squadra a raggiungere nuovamente il primo posto in classifica e per la quarta volta consecutiva i play-off. Un sogno da ripetere che si è interrotto negli spareggi contro Sarroch, Cagliari e Galatina.

Stagione 2023-24: Dopo un taglio con il passato, segnato dalla partenza di alcuni giocatori veterani, si è voluto lanciare un progetto giovane e i risultati ottenuti sono stati in linea con quanto auspicato ad inizio stagione dalla società con un sesto posto finale che ha ampiamente soddisfatto i dirigenti letojannesi.

Termina il rapporto di collaborazione sportiva anche con il viceallenatore Claudio Mantarro: “Asd Volley Letojanni rende noto inoltre che di comune accordo anche con il secondo allenatore Claudio Mantarro, si è convenuti di non proseguire il rapporto di collaborazione sportiva per la prossima stagione – si legge nella nota stampa – anche con Mantarro la società si è lasciata in buoni rapporti e lo ringrazia per l’impegno profuso e i risultati conseguiti in queste tre stagioni di lavoro fatto insieme. Anche a lui auguriamo le migliori fortune per il proprio futuro sportivo”.

Viceallenatore Claudio Mantarro: “Si è sempre un po’ dispiaciuti quando si interrompono percorsi basati sulla reciproca stima. Ma tutto questo fa parte delle regole del gioco. Sono stati tre anni ricchi di crescita professionale e umana. Auguro al Letojanni ogni bene”.

La società nei prossimi giorni comunicherà il nome del nuovo allenatore e lo staff tecnico che accompagnerà il sodalizio nella prossima stagione sportiva che sarà l’undicesimo anno consecutivo in Serie B.